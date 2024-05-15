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هالاند مانشستر سيتي توتنهام
هالاند لحظة تسجيل الهدف الأول

ثنائية هالاند تقرّب سيتي من الفوز بالدوري الإنجليزي

العربية.نت
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وضعت ثنائية إيرلنغ هالاند فريقه مانشستر سيتي على مقربة من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي وذلك بعد فوزه على مضيفه توتنهام 2-0 يوم الثلاثاء.

وسجل المهاجم النرويجي الهدف الأول لفريقه في بداية الشوط الثاني وهدأت أعصاب سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل هدفه الثاني من ركلة جزاء رافعاً رصيده إلى 27 في الدوري هذا الموسم.

وفشل سيتي في الحصول على أي نقطة أو تسجيل أي هدف في أول أربع زيارات له في الدوري لملعب توتنهام الجديد لكنه أنهى هذا النحس في الوقت المناسب لإسعاد جماهيره.

ويملك سيتي بقيادة بيب جوارديولا 88 نقطة مقابل 86 لأرسنال وسيضمن كتابة التاريخ بالفوز بالمسابقة 4 مرات متتالية إذا فاز على وست هام يونايتد على أرضه يوم الأحد، بينما يستضيف أرسنال إيفرتون.

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