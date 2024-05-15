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مبابي رونالدو
رونالدو ومبابي في مباراة سابقة بينهما بدوري أبطال أوروبا

خطة ريال مدريد الجديدة.. "إزاحة" رونالدو عن القمة

العربية.نت
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ينوي ريال مدريد تقديم كيليان مبابي في شهر أغسطس المقبل، إذ يستهدف الرئيس فلورنتينو بيريز أن يحطم الفرنسي رقم الحضور التاريخي في تقديم كريستيانو رونالدو قبل 15 عاماً.

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي، بينما بات أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

وبحسب "ديفينسا سنترال" فإن ريال مدريد بدرس كافة التفاصيل المتعلقة بحفل تقديم هداف باريس سان جيرمان التاريخي، إذ كانت الفكرة الأولية هي تقديمه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع الفريق ببوروسيا دورتموند الألماني مطلع الشهر المقبل.

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ووفقاً للموقع الإسباني فإن هذه الفكرة واجهت معارضة داخل أروقة النادي الأبيض كون اللاعب سيكون في معسكر منتخب بلاده الذي يستعد لخوض بطولة كأس أوروبا، ما يعني أن الوقت سيكون ضيقاً من أجل تقديم حفل يليق باللاعب الذي طارده "الأبيض" لسنوات.

وأتبع: ريال مدريد استقر على شهر أغسطس المقبل ليكون موعد تقديم كيليان مبابي، إذ سيكون الأسطورة زين الدين زيدان من بين المدعوين بالإضافة إلى الشركات المعلنة، فالرئيس فلورنتينو بيريز يريد أن يحطم مبابي رقم الحضور لتقديم رونالدو أو على الأقل يتعادل معه.

وقدم ريال مدريد في ملعبه "سانتياغو برنابيو" الأسطورة البرتغالي رونالدو، وسط ترحيب حار من 75 ألف مشجع، ليتصدر القائمة بعدما بلغت قيمة انتقاله إلى النادي الإسباني 94 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد في 2009.

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