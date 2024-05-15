دي مارزيو: غاياردو ضمن خيارات ميلان الإيطالي

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كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المهتم بأخبار الانتقالات حول العالم أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب اتحاد جدة ضمن خيارات نادي ميلان الإيطالي، رغم أنه ليس المرشح الأول.

وقال دي مارزيو لبرنامج "في المرمى": ميلان تحدث لمقربين من غاياردو، فهو من ضمن الخيارات التي يدرسها النادي لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنه حتى الآن، فالخيار الأول للنادي اللومباردي هو باولو فونسيكا.



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وأتبع الصحفي الإيطالي الشهير: مجدداً أؤكد أن غاياردو ليس الخيار الأول لنادي ميلان، وإن أراد القدوم فعليه أن يأتي من أجل التجربة وليس المال لأن النادي الإيطالي لن يدفع له تلك الأرقام التي يحصل عليها من اتحاد جدة.