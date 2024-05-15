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فينيسيوس ريال مدريد ألافيس
فينيسيوس سجل الهدف الثاني

ريال مدريد يحتفل بخماسية في مرمى ألافيس

مدريد - رويترز
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احتفل ريال مدريد مع جماهيره بحسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز 5-صفر على ضيفه ألافيس على ملعب سانتياغو بيرنابيو حيث قام صاحب الأرض بعرض جائزة البطولة قبل انطلاق المباراة اليوم الثلاثاء.

ومنح جود بلينغهام التقدم لريال مدريد بعد عشر دقائق من اللعب قبل أن يضيف فينيسوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 27 ويسجل فيدريكو فالفيردي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وجعل فينسيوس النتيجة 4-صفر في الدقيقة 70 بعد تمريرة عرضية من بلينغهام قبل أن يختتم البديل أردا غولر أهداف فريقه في الدقيقة 81.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فياريال يوم الأحد ثم يستضيف ريال بيتيس يوم 25 مايو قبل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

ولدى ريال مدريد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 42 نقطة في المركز 11.

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