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أورتيغا
أورتيغا تصدى لكرة خطرة من الكوري الجنوبي سون

غوارديولا: الحارس البديل حرم أرسنال من بطولة الدوري

لندن - د ب أ
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أثنى بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على حارس مرمى الفريق البديل ستيفان أورتيغا، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام 2 - صفر، مشيراً إلى أن "تصديه المذهل" من الممكن أن يكون هو الفيصل في سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد شوط أول ضعيف المستوى من مانشستر سيتي تمكن الفريق من التحسن وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 51 عندما مرر كيفين دي بروين كرة عرضية أكملها هالاند بقدمه في الشباك.

وبعدها، تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة، حيث اضطر الحارس إيدرسون للخروج مصابا في الدقيقة 69 بعدما اصطدم بكريستيان روميرو، ولكن بديله أورتيغا تألق وأنقذ فريقه من تلقي هدف عندما انفرد به سون هيونغ مين في الدقيقة 86 وبعد 6 دقائق أحرز هالاند الهدف الثاني.

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وقال غوارديولا: كيف يكون الفريق فريقا؟ بفضل تصدي أورتيغا. لولاه لأصبح أرسنال هو بطل الدوري، هذه هي الحقيقة، الفوارق متقاربة للغاية.

وأردف: هل تعلم كم مرة عاقبنا سون في السنوات الماضية؟ هل يمكنني أن أقول لك عدد الأهداف التي سجلها ضدنا مع هاري كين؟.

وختم: في الانفرادات، هو أحد أفضل الحراس الذين رأيتهم في حياتي، لا يسقط ويظل واقفا إنه جيد للغاية.

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