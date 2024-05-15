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غوارديولا
غوارديولا سقط أرضاً خلال انفراد سون بمرمى سيتي

غوارديولا بعد "سقوطه أرضاً": شعرت بـ"الراحة"

العربية.نت
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لفت الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الأنظار مجدداً بعدما استلقى على الأرض خلال انفراد هيونغ مين سون لاعب توتنهام بحارس مرمى فريقه، بينما قال المدير الفني إنه شعر بـ"الراحة" خلال تلك الوضعية.

وتغلب سيتي على توتنهام بهدفي إيرلنغ هالاند، وقبل ثاني أهداف النرويجي انفرد سون بمرمى سيتي قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي إلا أن الحارس البديل ستيفان أورتيغا تصدى للكرة، ما جعل فريقه بحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة على وست هام لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات متتالية في أول إنجاز من نوعه بتاريخ المسابقة.

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وقال غوارديولا بعدما سُئِل عن "استلقائه": لدي مشاكل في الظهر، أعتقد أن تلك الوضعية كانت تشعرني بالراحة أكثر.

وأتبع: عندما انفرد سون قلت "يا إلهي" ليس مرة أخرى، ولكن ستيفان قام بتصد مذهل. كان مذهلا وهذه هي ميزته.

واقترب المدرب الإسباني من تحقيق بطولة الدوري العاشرة له في 15 موسماً، إذ فاز بـ3 مع برشلونة ومثلها مع بايرن، و3 بطولات كذلك مع سيتي.

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