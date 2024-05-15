كلوب: صلاح تحدث عني قبل اشتباكنا الشهير
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بات يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قادراً على رؤية الجانب المضيء من اشتباكه مع النجم محمد صلاح الشهر الماضي، إذ كشف عن رؤيته لما قاله الهداف المصري عبر مقطع فيديو لوداع المدرب الأسبوع المقبل.
وترجل كلوب عن كرسي بدلاء ليفربول مطلع العام الجاري بعد 9 مواسم قاد فيها الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا وإنهاء الصيام الطويل عن تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي، إذ كشف أنه ينوي الحصول على إجازة لمدة موسم.
وفي الشهر الماضي اشتبك محمد صلاح مع مدربه كلوب على خط التماس قبل دخول الأول بديلاً في مباراة وست هام، قبل أن يقول للصحافيين إنه "سيشعل حريقاً" إن تحدث بالتفاصيل.
وبدا أن كلوب قد تجاوز هذا كله مع بقاء بضعة أيام على نهاية قصته مع ليفربول، إذ قال لموقع "آنفيلد راب": لقد رأيت مقطعاً مصوراً تحدث اللاعبون فيه عني، إذ تكلم ميلنر ولالانا وألكسندر أرنولد وفان دايك وكذلك محمد صلاح.
وواصل مازحاً: ربما كان حديث صلاح عني قبل اشتباكنا في مباراة وست هام، لكن الحقيقة أن الأمر إيجابي للغاية وأنا فخور بتكوين مثل هذه العلاقات.
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