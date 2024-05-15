4 أحزمة تنتظر الفائز في "حلبة النار"

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يترقب عشاق الملاكمة حول العالم نزال "حلبة النار" الذي سيجمع البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، إذ سيسفر عن أول بطل يحمل الأحزمة الأربعة التابعة لأهم المنظمات العالمية في عالم الملاكمة.



وارتبط حزام المجلس العالمي للملاكمة (WBC) بصور أساطير اللعبة محمد علي كلاي وجو فريزر، بينما يسعى الفائز من فيوري وأوسيك لأن يكتب اسمه في كتب التاريخ على غرار الأساطير العالمية، فهذه هي المرة الأولى التي يتم توحيد الأحزمة الأربعة في نزال واحد، وهو قمة التنافسية في الملاكمة الحديثة.

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وتأسس المجلس العالمي للملاكمة في 1963 وكان محمد علي كلاي الذي يعد أحد أكثر الشخصيات الأيقونية في عالم الملاكمة من أشهر حامليه إذ حافظ عليه ثلاث مرات خلال مسيرته الاستثنائية.

أما الاتحاد الدولي للملاكمة فقد تأسس في العام 1983 وسيطر لاري هولمز على فئة الوزن الثقيل لمدة سبع سنوات عبر فترات مختلفة من مسيرته.

أما المنظمة العالمية للملاكمة فقد تأسست في 1988 وعلى الرغم أنها أحدث الأحزمة فقد حملها عدد من الأبطال البارزين منهم كريس بيرد و هيربي هايد وغيرهما.

لكن أقدم الأحزمة الأربعة التي يتنافس عليها فيوري وأوسيك يوم السبت، فهو حزام الجمعية العالمية للملاكمة التي تأسست قبل أكثر من 100 عام، حيث حمل لقبها لمدة 12 عاماً جو لويس بطل العالم للوزن الثقيل في الفترة من عام 1937 وحتى عام 1949.