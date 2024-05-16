أسطورة يونايتد: صلاح نجا من كلوب.. وسيكتفيان بـ"الغزل"

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يعتقد غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل التلفزيوني الحالي أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي محظوظ بعض الشيء كون مدربه يورغن كلوب سيغادر نهاية الموسم، وذلك في إشارة إلى اشتباكهما الشهير قبل نزول اللاعب المصري إلى ملعب مباراة وست هام يونايتد الشهر الماضي.

وأعلن كلوب رحيله عن ليفربول مطلع العام الجاري، إذ ستكون مباراة الفريق القادمة أمام وولفرهامبتون الأخيرة في رحلته الطويلة مع النادي الأحمر والتي استمرت 9 أعوام.



وفي الشهر الماضي اشتبك محمد صلاح مع مدربه كلوب على خط التماس قبل دخول الأول بديلاً في مباراة وست هام، قبل أن يقول للصحافيين إنه "سيشعل حريقاً" إن تحدث بالتفاصيل، رغم أن المدرب الألماني أكد قبلها بأن الموضوع تم حله تماماً.

وقال نيفيل لاعب يونايتد وإنجلترا السابق في تصريحات لـ"سكاي سبورت": أظن أن كل شيء سيكون على ما يرام بما أن كلوب هو من سيغادر النادي، لكن لو كان سيبقى لأصبح الأمر مختلفاً.

وأتبع بطل الدوري الإنجليزي 8 مرات مع يونايتد: الحادثة التي وقعت بينهما من الأكبر على الإطلاق في الموسم الحالي.

وواصل نيفيل الذي ارتدى قميص إنجلترا في 85 مناسبة: لو بقي كلوب الموسم المقبل فسيكون هناك الكثير من الأمور المختلفة خصوصاً بعد اشتباكهما، لكن الآن ولأنه سيغادر أتوقع أنهما سيتصافحان ويتبادلان كلمات الغزل بينهما.

