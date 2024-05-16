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ناغلسمان هوملز
هوملز مع ناغلسمان في مناسبة سابقة

استبعاد هوملز من قائمة ألمانيا المشاركة في كأس أوروبا

العربية.نت
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استبعد يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا المدافع المخضرم ماتس هوملز من القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا للمشاركة في كأس أوروبا المقبلة، والتي شهدت تواجد 12 لاعباً ممن تواجدوا في كأس العالم الأخيرة بقطر.

وخرج هوملز من القائمة التي جرى الإعلان عنها يوم الخميس وكذلك ليون غوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ وزميله سيرج غنابري الذي يعاني من الإصابة.

وعدل كروس نجم ريال مدريد الإسباني عن قرار اعتزال اللعب الدولي الذي اتخذه قبل حوالي ثلاثة أعوام، وقرر العودة لصفوف الماكينات في مارس الماضي.

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وأعلن اتحاد الكرة الألماني على مدار الأسبوع 18 اسما بالقائمة وذلك بطريقة غير تقليدية.

وضمت القائمة التي أعلنت اليوم أيضا ألكسندر نوبل ومارك أندري تير شتيغن وأوليفر باومان وجمال موسيالا وفالديمار أنتون وبنيامين هنريكس وماكسيميليان بيير.

وتواجد في القائمة 12 لاعبا فقط ممن شاركوا في مونديال قطر 2022.

ويتعين على ناغلسمان تقديم القائمة النهائية للفريق، التي تضم 26 لاعباً، كحد أقصى في السابع من الشهر القادم قبل أسبوع من افتتاح البطولة.

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