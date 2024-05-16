الاتحاد الآسيوي يكشف هوية وشعارات بطولاته الجديدة

دقيقتان للقراءة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دخول عصر جديد من خلال الكشف عن الشعارات والعلامات الجديدة لمسابقات الأندية المطوّرة والتي تبدأ اعتباراً من موسم 2024 -2025.

جاءت هذه الخطوة على هامش الحفل الذي أقيم يوم الخميس عقب نهاية الاجتماع الرابع والثلاثون للجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024، في العاصمة التايلاندية بانكوك.



وشهد الحفل تقديم شعارات وعلامات ديناميكية لكل من المسابقات الأربع الجديدة: دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا للسيدات ودوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي.

تمثل هذه الشعارات والعلامات مزيجاً من الثقافات والتقاليد والبراعة الكروية من جميع أنحاء القارة الشاسعة، وهي تحتفل بثراء كرة القدم الآسيوية، وتهدف إلى إلهام التميز وروح التضامن والوحدة بين اللاعبين والجماهير وكافة أطراف اللعبة الآخرين.

ويتضمن كل شعار من شعارات البطولات الأربع، ألوان وتصاميم ترمز إلى شكل الكأس الخاصة بها، وتحتوي على تداخل بين الألوان لتشكل لوحة غنية ومتميزة للغاية تليق بمكانتها.







تم تصميم وتطوير كل شعار وعلامة لكل بطولة بدقة لتوضيح خصوصية هذه البطولة، مع تجسيد الروح الجماعية للعصر الجديد الذي تعيشه كرة القدم على صعيد الأندية. كما أن تنوّع الألوان المصاحبة والعناصر الرسومية لكل شعار، ترمز إلى الابتكار الذي يرفع مستوى التجربة البصرية للجماهير في جميع أنحاء القارة، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

وجاءت الهوية الجديدة لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتعبير عن الإمكانيات غير المحدودة لكرة القدم الآسيوية، وللمساهمة في ترسيخ مكانة هذه البطولات بين نخبة البطولات على الساحة العالمية الآن وفي المستقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الهيكل الجديد لمسابقات الأندية الآسيوية، والتي تتضمن أربع مسابقات، خلال شهر ديسمبر 2022، وتم الإعلان عن أسماء هذه البطولات في شهر أغسطس 2023، حيث سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتخصيص أكبر استثمار له على الإطلاق في التاريخ لصالح الأندية والاتحادات الأعضاء المشاركة، والتي سوف تستفيد من الزيادات في الجوائز المالية ومخصصات السفر.

وسوف يتضمن دوري أبطال آسيا للنخبة أفضل 24 نادياً في القارة، بينما من المقرر أن يضم دوري أبطال آسيا للسيدات 12 نادياً، ويتضمن دوري أبطال آسيا 2 مشاركة 32 نادياً، في حين يتنافس 20 فريقاً في دوري التحدي الآسيوي.