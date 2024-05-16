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رونالدو خلال مباراة الفريقين الأخيرة بنصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي

النصر والهلال.. قمة "الأهداف" المتباينة

العربية.نت
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يسعى النصر إلى إلحاق الخسارة الأولى هذا الموسم بجاره الهلال المتوج باللقب عندما يستضيفه الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

وحسم الهلال لقب الدوري التاسع عشر في تاريخه عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية معززا موقعه في الصدارة برصيد 89 نقطة من دون خسارة بـ29 فوزا، بينها 24 متتاليا وتعادلين، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

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وتكتسي المباراة أهمية للنصر الذي خسر ذهاباً 3-0 و2-1 في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي في أبوظبي شهر أبريل الماضي، بينما يمني الهلال النفس بتكرار انجازه موسم 2010-2011 عندما توج بطلا دون خسارة في 26 مباراة (19 فوزا و7 تعادلات).

وستشهد المباراة مواجهة بين متصدر لائحة هدافي الدوري نجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 هدفا) ومطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش (26 عاماً).

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ويحتاج كل من رونالدو وميتروفيتش الى تسجيل هدفين لتحطيم رقمين قياسيين، الأول في عدد الأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري والذي حققه مهاجم الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله (34 هدفا) موسم 2018-2018 عندما كان يدافع عن ألوان النصر، والثاني في عدد الأهداف في موسم واحد لمهاجم في صفوف الهلال والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميز موسم 2019-2020.

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