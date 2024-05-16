برونو فرنانديز: سأبقى في يونايتد حتى "يتخلى عني"

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أكد برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيستمر مع الفريق إذا أراد النادي بقاءه، بينما يؤكد مدربه إريك تن هاغ أن يونايتد لن يفرط باللاعب البرتغالي الدولي.

وأصبح مستقبل اللاعب البرتغالي الدولي مثارا للتكهنات في الأيام القليلة الماضية، حيث ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بالانتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وقال فرنانديز، الذي عاد للمشاركة مع الفريق يوم الأربعاء بعدما غاب في آخر مباراتين، لشبكة "سكاي سبورتس": سأظل هنا حتى ، قلت إذا كان النادي يحتاجني، أشعر أن النادي يريدني أن أكون جزءا من المستقبل، لذلك، كما قلت دائما، لا اريد أن أصبح لاعبا لا يريد النادي تواجده.



وأردف :إذا كان هناك أي سبب يجعل المسؤولين لا يريدونني، سأرحل، ولكن إذا أرادوا استمراري سأستمر.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء، قال تن هاغ: لا، بالتأكيد النادي يريد بقاء برونو. لا يوجد شك في هذا، على ما أعتقد.

وأضاف :يجب أن أرى المقابلة، ولكن على حد علمي، هو يحب مانشستر يونايتد. يحب جماهير الفريق، ويحب اللعب للفريق. هذا كل ما أعرفه.

وأردف : دائما يقدم أفضل ما عنده. إنه مثال يحتذى به، حتى وهو مصاب يلعب. يحب كرة القدم، ولكنه يريد أن يفوز.

وأكد : أنا سعيد للغاية بأدائه طوال الموسم، لأن بالنسبة له، ليس من السهل أن يتحمل الأعباء وهناك الكثير من اللاعبين حوله مصابين، وفي كل مرة يتحمل المسؤولية.