بعد حادثة البليهي.. كيف يرد رونالدو على "الطرد"؟

3 دقائق للقراءة

سيلاقي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي نادي الهلال ومدافعه علي البليهي يوم الجمعة في دوري روشن السعودي مجدداً، بعد المواجهة الأخيرة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي الشهر الماضي، والتي شهدت حصول الأول على بطاقة حمراء هي رقم 12 في مسيرته.

وحصل رونالدو على 11 بطاقة حمراء قبل تلك التي رفعها في وجهه الحكم محمد الهويش، وفي 10 مباريات أمام ذات الفرق التي ترك الملعب أمامها خرج منتصرا في 7 مناسبات وتعادل مرة مقابل الخسارة مرتين.



وعرف "صاروخ ماديرا" البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته يوم 15 مايو 2004 عندما خرج مطروداً من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في فوز الأول 2-0، وفي العودة يوم 28 ديسمبر من ذات العام كان شاهداً على انتصار "الشياطين الحمر" بهدف دون رد.

وفي 14 يناير 2006 طرد رونالدو لاعب مانشستر يونايتد حينها أمام الغريم التقليدي سيتي الذي فاز في تلك المباراة 3-1، وفي 12 سبتمبر اللاحق سجل هدفاً وصنع آخر في فوز فريقه بذات النتيجة.

وجاءت بطاقة رونالدو الحمراء الثالثة في تعادل يونايتد وبورتسموث 1-1 يوم 15 أغسطس 2007، وعندما واجه قائد البرتغال الفريق ذاته يوم 30 يناير 2008 سجل هدفي فوز فريقه بالمباراة التي انتهت 2-0.



وتلقى رونالدو بطاقتين صفراويين أمام مانشستر سيتي يوم 30 نوفمبر 2008 خلال فوز فريقه 1-0، وفي المواجهة التالية يوم 10 مايو 2009 سجل هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-0.

وفي موسمه الأول بإسبانيا طُرد هداف ريال مدريد التاريخي أمام ألميريا في الخامس من ديسمبر 2009 خلال فوز فريقه 4-2، وعندما التقيا إيابا يوم 14 أبريل 2010 سجل هدفاً في فوز فريقه 2-1.



ويوم 24 يناير 2010 طرد رونالدو أمام ملقا عندما كان فريقه فائزاً بهدفين، وعندما التقى ذات الفريق يوم 15 مايو من ذات التاريخ انتهى اللقاء بالتعادل من دون تسجيله أو صناعته.

ورفع حكم نهائي كأس ملك إسبانيا البطاقة الحمراء في وجه قائد النصر الحالي يوم 17 مايو 2013، وعندما التقى "الروخيبلانكوس" مجدداً يوم 28 من ذات العام، تلقى خسارة بهدف دييغو كوستا.

وفي الثاني من فبراير 2014 طرد حكم مباراة أتلتيك بلباو نجم ريال مدريد حينها عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، لكن في مباراة الإياب يوم 5 أكتوبر من العام ذاته صب "الدون" جام غضبه على الباسكيين بعدما سجل "هاتريك" وصنع هدفاً لكريم بنزيمة في فوز "الأبيض" العريض 5-1.



وطرد حكم مباراة ريال مدريد وكوردوبا هدف الأول يوم 24 يناير 2015 عندما فاز الأول 2-1، لكن رونالدو لم يحظ بفرصة ملاقاة ذات الخصم بسبب هبوطه إلى الدرجة الأدنى.

وطرد كريستيانو رونالدو بعدما حصل على بطاقتين صفراويين في مباراة ذهاب كأس سوبر إسبانيا 2017 أمام برشلونة والتي فاز بها فريقه 3-1، التقى مع الغريم الكتالوني مجدداً يوم 23 ديسمبر 2017 لكن ذلك اللقاء انتهى بفوز ميسي ورفاقه 3-0.

وحصل رونالدو على بطاقة حمراء واحدة مع يوفنتوس الإيطالي جاءت أمام فالنسيا الإسباني يوم 19 سبتمبر 2018 والتي كسبها فريقه 2-0، وفي مباراة العودة يوم 27 نوفمبر صنع هدف "السيدة العجوز" الوحيد الذي سجله ماريو مانزوكيتش.

