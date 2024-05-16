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مورييل وبوسكيتس خلال اللقاء

بغياب ميسي.. أورلاندو سيتي يوقف الانتصارات المتتالية لإنتر ميامي

ميامي - فرانس برس
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توقفت الانتصارات المتتالية لإنتر ميامي عند خمسة، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أورلاندو سيتي الأربعاء في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب.

وشارك ميسي (36 عاماً) في جميع تلك الانتصارات الخمسة لمتصدر الدوري الأميركي، لكنه غاب عن المباراة في أورلاندو بسبب إصابة في الركبة.

وأكد مدرّبه ومواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو أن الإصابة التي تعرّض لها خلال الفوز على مونتريال السبت ليست خطيرة لكنهم اختاروا عدم المخاطرة به كي يكون جاهزاً للمباراة المقبلة السبت.

وقال إن ميسي كان يشعر "بعدم الراحة" لكنّه تدرّب في الأيام التي سبقت المباراة وأن الفحوص التي أجراها كانت "جيدة".

وأضاف "بحكم خوضنا ثلاث مباريات هذا الأسبوع ومع استمرار معاناته من الألم، اعتقدنا أنه من الحكمة ألا يلعب. الفكرة هي أن يلعب السبت لكن الأمر سيعتمد على كيفية استمرار تطور إصابته. لقد تدرّب مرّة أخرى اليوم وقدّم أداءً جيدًا لكننا لن نخاطر بأي نوع من المجازفة، وسنقوم بتقييمه".

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 28 نقطة من ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين بفارق نقطة واحدة أمام سينسيناتي، وستكون مباراته السبت ضد دي سي يونايتد الثامن برصيد 17 نقطة.

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