بلجيكا توقف بيع تذاكر مباراة إسرائيل لـ"أسباب أمنية"
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قرر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تعليق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية التي ستقام بعد أقل من 4 أشهر لدواعٍ أمنية.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السادس من سبتمبر المقبل على ملعب الملك بودوان.
وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي عبر موقعه الرسمي: نحن على تواصل وثيق مع الجهات الأمنية ومجلس مدينة بروكسل والحكومة الفيدرالية.
وأضاف: الوضع الأمني يتم تحليله ويتم مراقبة التطورات عن كثب. بينما نقل الاتحاد عن رئيسه بيت غاندريتش قوله "السلامة أولاً".
على الجانب الآخر جرى طرح تذاكر المباراتين أمام فرنسا في 14 أكتوبر المقبل وأمام إيطاليا في 14 نوفمبر المقبل.
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