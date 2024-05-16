بوكيتينو: طرد جيمس أمام برايتون "مؤلم"

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أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها ريس جيمس، لاعب الفريق، كانت مؤلمة وذلك بعدما اقترب فريق تشيلسي من حسم احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل عقب الفوز على برايتون 2- 1 في الدوري الإنجليزي.



وحصل جيمس قائد تشيلسي على البطاقة الحمراء للمرة الثانية خلال هذا الموسم الذي عانى فيه اللاعب من عدة إصابات، بسبب ركله مهاجم برايتون جواو بيدور في الدقيقة 88.

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ويواجه جيمس، الذي شارك في الدقيقة 69 في ثاني ظهور له مع الفريق منذ ديسمبر الماضي عقب شفائه من إصابة في أربطة الركبة، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات.

وقال بوكيتينو عن طرد جيمس: من الصعب إبداء رأيي لأن الوقت لم يكن كافيا لرؤية هذه الواقعة، ربما كان يشعر بالإحباط.

وأردف: ولكن، نعم، هذا أمر مؤلم. مؤلم لأنها كانت ليلة كرة قدم رائعة، وهو قائد الفريق ولاعب مهم للغاية.

وأكد: أنا حزين لأنه سيغيب عن المباراة المقبلة، وربما بعض المباريات في الموسم الجديد.