مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
آخر مواجهة لعبها الفريقان على الأول بارك انتهت بالتعادل

ديربي "الأول بارك".. بداية صفراء وسيطرة هلالية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

حقق النصر الفوز في أول مباراة ديربي جمعته بغريمه التقليدي الهلال على ملعب "الأول بارك" لكن الأخير خرج في الزيارات الأخرى التي تلتها منتصرا في 3 مناسبات مقابل تعادل واحد.

ويستضيف النصر منافسه الهلال على "الأول بارك" أملا في العودة إلى تذوق طعم الانتصارات أمام الهلال على ملعبه البيتي مجدداً في الوقت الذي يأمل الهلال فيه استمرار سلسلة عدم الخسارة في الدوري.

ولعب النصر أمام الهلال على أرضية "الأول بارك" 5 مواجهات في مختلف المسابقات منذ فبراير 2021، فاز في واحدة وتعادل مثلها وخسر 3 مواجهات.

وحقق النصر فوزه الوحيد على الهلال في "الأول بارك" في مواجهتيهما الأولى على أرضه أواخر فبراير 2021، حينها سجل الأرجنتيني بيتي مارتينيز هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض.

وبعد مباراة الدوري بأقل من 8 أشهر تواجه الطرفان بـ "الأول بارك" في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تقدم وقتها الهلال عن طريق المالي موسى ماريغا ليعدل البرازيلي تاليسكا النتيجة قبل أن يحسم هدف سالم الدوسري المباراة في منتصف شوطها الثاني.

والتقى الفريقان مجدداً في نصف نهائي بطولة كأس الملك شهر فبراير 2022، وحينها تقدم تاليسكا بالنتيجة، لكن الأزرق عاد بثنائية النيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري ليسجل الهلال الفوز الثاني على ملعب غريمه التقليدي.

وبعد أسبوعين من ذلك الانتصار، سجل الهلال أكبر فوز له على النصر في "الأول بارك" وذلك بمباراة إياب دوري موسم 2021 – 2022، حينها تكفل سالم الدوسري بإحراز ثنائية وسجل البرازيلي ماتيوس بيريرا هدفا وإيغالو هدفا مثله.

وحضر التعادل في آخر مواجهات الغريمين على أرضية "الأول بارك" في الجولة العاشرة من الموسم الماضي، حينها أحرز هدفي النصر تاليسكا وعبدالرحمن غريب بينما سجل للهلال إيغالو وسالم الدوسري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بوتين يزور الشيشان لأول مرة منذ 2011 بهدف حشد المزيد من المقاتلين بوتين يزور الشيشان لأول مرة منذ 2011 بهدف حشد المزيد من المقاتلين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط