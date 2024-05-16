ديربي "الأول بارك".. بداية صفراء وسيطرة هلالية

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حقق النصر الفوز في أول مباراة ديربي جمعته بغريمه التقليدي الهلال على ملعب "الأول بارك" لكن الأخير خرج في الزيارات الأخرى التي تلتها منتصرا في 3 مناسبات مقابل تعادل واحد.

ويستضيف النصر منافسه الهلال على "الأول بارك" أملا في العودة إلى تذوق طعم الانتصارات أمام الهلال على ملعبه البيتي مجدداً في الوقت الذي يأمل الهلال فيه استمرار سلسلة عدم الخسارة في الدوري.

ولعب النصر أمام الهلال على أرضية "الأول بارك" 5 مواجهات في مختلف المسابقات منذ فبراير 2021، فاز في واحدة وتعادل مثلها وخسر 3 مواجهات.

وحقق النصر فوزه الوحيد على الهلال في "الأول بارك" في مواجهتيهما الأولى على أرضه أواخر فبراير 2021، حينها سجل الأرجنتيني بيتي مارتينيز هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض.

وبعد مباراة الدوري بأقل من 8 أشهر تواجه الطرفان بـ "الأول بارك" في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، تقدم وقتها الهلال عن طريق المالي موسى ماريغا ليعدل البرازيلي تاليسكا النتيجة قبل أن يحسم هدف سالم الدوسري المباراة في منتصف شوطها الثاني.

والتقى الفريقان مجدداً في نصف نهائي بطولة كأس الملك شهر فبراير 2022، وحينها تقدم تاليسكا بالنتيجة، لكن الأزرق عاد بثنائية النيجيري أوديون إيغالو وسالم الدوسري ليسجل الهلال الفوز الثاني على ملعب غريمه التقليدي.

وبعد أسبوعين من ذلك الانتصار، سجل الهلال أكبر فوز له على النصر في "الأول بارك" وذلك بمباراة إياب دوري موسم 2021 – 2022، حينها تكفل سالم الدوسري بإحراز ثنائية وسجل البرازيلي ماتيوس بيريرا هدفا وإيغالو هدفا مثله.

وحضر التعادل في آخر مواجهات الغريمين على أرضية "الأول بارك" في الجولة العاشرة من الموسم الماضي، حينها أحرز هدفي النصر تاليسكا وعبدالرحمن غريب بينما سجل للهلال إيغالو وسالم الدوسري.