سيطرة الذهاب والإياب.. الهلال يبحث عن الرابعة

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يحل الهلال ضيفا على النصر في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي بعد حسمه الفوز بالبطولة في الجولة الماضية، ويسعى الفريق الأزرق إلى تكرار فوزه على الغريم التقليدي ذهابا وإيابا للمرة الرابعة بينهما.

ويستضيف ملعب "الأول بارك" مواجهة الفريقين إذ يواصل الهلال الفائز باللقب سعيه إلى إنهاء البطولة دون خسارة بينما سيحاول النصر الذي ضمن الوصافة واللعب في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر، أن يعرض غريمه إلى أولى هزائمه في الموسم الحالي قبل 3 جولات من النهاية.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، استطاع الهلال الفوز ذهابا وإيابا في 3 مواسم، 2008-2009 و2011-2012 و2015-2016، وكان أنهى مباراة الذهاب بالفوز 3 – صفر في ديسمبر الماضي بثنائية الصربي ألكسندر ميتروفيتش وهدف مواطنه سيرغي ميلنكوفيتش -سافيتش.

وأنهى الهلال أول مواسم المحترفين بالفوز ذهابا على النصر 2 – 1 بهدفي ياسر القحطاني وأحمد الفريدي وهدف وحيد للبرازيلي إلتون جوزيه، فيما انتهت مباراة الإياب بثنائية القحطاني والروماني ميريل رادوي.

وفي موسم 2011 – 2012، عجز النصر عن تسجيل أي هدف في لقائي الذهاب والإياب بعدما خسر في المواجهة الأولى 3 – صفر بثنائية محمد الشلهوب وسالم الدوسري، وفي لقاء الإياب سجل نواف العابد هدف المباراة الوحيد.

وكرر الهلال الفوز ذهابا وإيابا على النصر في موسم 2015 – 2016، عندما تجاوزه ذهابا بهدفي سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو وهدف وحيد لمحمد السهلاوي، وفي الإياب سجل سالم هدفا وزميله البرازيلي إلتون الهدف الثاني.