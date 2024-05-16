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غاليتي: كاسيميرو سيلعب في السعودية

دبي - قناة العربية
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كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن الدولي البرازيلي كاسيميرو سيكون من أكثر اللاعبين الذين قد ينضموا إلى بطولة دوري روشن السعودي مبينا أن أهلي جدة فاوضه في وقت سابق.

وأبان غاليتي لـ "في المرمى": وكلاء أعمال اللاعبين يقومون بتسويق موكليهم في بعض الأحيان وأعتقد كاسيميرو من الأسماء التي قد تذهب إلى السعودية فالأهلي فاوضه في وقت سابق لذلك يعد هو من أكثر الأسماء المرشحة للعب في السعودية.

وأضاف: هناك بعض اللاعبين هم من يطلبون من وكلاء أعمالهم إيجاد فرصة للعب في السعودية والدوري بات من الأكثر متابعة في العالم بغض النظر عن أعمار اللاعبين المهتمين، أما عن لاعبي الدوري الإيطالي فالهلال من الأندية التي تتابع البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس كما أن مواطنه لويس ألبيرتو قد يكون أحد اللاعبين المنتقلين إلى السعودية.

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