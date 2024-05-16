قصص ديربي الإياب.. "هيا تعال" وخماسية التتويج الشهيرة

3 دقائق للقراءة

حفلت مباريات الإياب بين النصر والهلال في دوري المحترفين السعودي بالكثير من الأحداث المثيرة خلال الأعوام الماضية، أبرزها عندما حسم النصر بطولة الدوري على حساب منافسه بمباراة عُرفت بـ"هيا تعال" وكذلك النتيجة الأكبر في تاريخ مباريات الفريقين عندما احتفل الهلال ببطولته عبر تمزيق شباك النصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

وعندما كان النصر يسير نحو دخول عامه السابع دون القدرة على هزيمة الهلال في مباريات الدوري، التقى الفريقان في 31 ديسمبر 2009 وحينها حقق الأصفر فوزاً مثيراً بهدفي عبدالله القرني ومحمد السهلاوي مقابل هدف لمحمد الشلهوب.



وشهد موسم 2013-2014 تنافساً شرساً بين النصر والهلال للفوز ببطولة الدوري، والتقى الفريقان قبل 4 جولات من نهاية المسابقة وحينها كان الأول يتصدر بفارق 9 نقاط وفوزه على غريمه التقليدي سيجعله بطلاً بشكل رسمي، إلا أن الأزرق انتفض وهزم نده 4-3 وأجل حسم الأخير للمسابقة.

وفي الموسم اللاحق كان التنافس بين النصر وأهلي جدة على الفوز بمسابقة الدوري، وبينما كان الأول ينتظر لقاء غريمه التقليدي الهلال في الأمتار الأخيرة من المسابقة وهو بحاجة إلى الفوز ليضمن صدارته، خرج ناصر الشمراني لاعب الأزرق في مقطع مرئي ليرسل رسالة إلى الأصفر يقول فيها "هيّا تعال" كناية عن تعطيله ومنح الأهلي الصدارة.

وعندما لعب الفريقان سجل محمد السهلاوي هدف فوز النصر ليحسم الأخير البطولة من خلال الفوز على غريمه التقليدي قبل جولة من نهاية المسابقة.



ودخل الهلال مباراة الجولة الأخيرة من موسم 2016-2017 أمام النصر ليتوج بالبطولة، إلا أن عمر خربين ورفاقه لم يكتفوا بذلك بل سجلوا 5 أهداف في شباك الغريم التقليدي بمباراة انتهت 5-1، وهو أكبر فوز في تاريخ ديربي الرياض الذي يدلف نحو عامه السابع والستين.

وعادت المنافسة المثيرة بين الهلال والنصر في موسم 2018-2019 والتقيا قبل 5 جولات من النهاية عندما كان الأول متصدراً، لكن البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر السابق قفز بفريقه إلى الصدارة بهدفين رأسيين أحدهما في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت 3-2.

وتوقف النشاط الرياضي في السعودية شهر مارس 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد قبل 7 جولات من نهاية الدوري، وكذلك كان الهلال والنصر يتنافسان على البطولة، وعاد النشاط في الخامس من أغسطس بمباراتهما الشهيرة التي انتهت 4-1 لمصلحة الأزرق الذي ابتعد حينها بفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي وفاز باللقب في نهاية المطاف.



وفي الموسم الماضي شهد لقاء الإياب في أبريل 2023 ظهور الأسطورة كريستيانو رونالدو الأول في ديربي الرياض، لكن بطل ذلك اللقاء كان النيجيري أوديون إيغالو الذي سجل هدفي فوز الهلال من علامة الجزاء، ما جعل رونالدو ورفافه يبتعدون عن اتحاد جدة في الترتيب، قبل أن يفوز الأخير بالدوري في نهاية المطاف.



