كأس رئيس الإمارات.. الوصل يطمح لـ"حلم" الثنائية أمام النصر

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يطمح الوصل في الإبقاء على آماله بإحراز الثنائية الثانية في تاريخه عندما يواجه غريمه التقليدي النصر يوم الجمعة في المباراة النهائية لمسابقة كأس الإمارات لكرة القدم.

وكان الوصل نال ثنائيته الأولى (الدوري والكأس) في 2007، ويملك في الموسم الحالي فرصة تكرار إنجازه قبل 17 عاماً، حيث يتصدر ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن مطارده شباب الأهلي قبل 4 مباريات من ختام البطولة.

ولا يملك الوصل تاريخاً جيداً مع نهائيات الكأس، بعدما أحرز اللقب مرتين فقط في 1987 و2007 من أصل عشر مباريات نهائية خاضها في المسابقة آخرها عام 2018 حين خسر أمام العين 1-2.

لكنه يريد كسر عقدته في النهائيات في موسمه الحالي الاستثنائي والذي عكرته خسارته الكبيرة أمام الوحدة 1-4 الاثنين في المرحلة الماضية من الدوري والتي كانت الأولى له بعد 21 مباراة من دون هزيمة.

وقال مدربه الصربي ميلوش ميلويفيتش: "ارتكاب الأخطاء الفردية أمر طبيعي في كرة القدم، لكن علينا علاج ذلك، لأننا لم نكن جيدين دفاعياً، وعندما نخسر بهذا العدد من الأهداف، فهذا يعني أن هناك مشكلة في الخطوط الخلفية علينا أن نتداركها سريعاً".

وقلل ميلويفيتش من تأثير الخسارة الأخيرة على مواجهة الجمعة، موضحا "لكل مباراة ظروفها الخاصة، ولن نسمح بتكرار ذلك أمام النصر، ولكن يجب على اللاعبين أولاً أن يكون لديهم رد الفعل المناسب".

ويملك الوصل الأسلحة المناسبة للصعود إلى منصات التتويج التي غاب عنها في كل المسابقات منذ ثنائيته التاريخية في 2007.

ويراهن "الإمبراطور" من أجل تحقيق طموحه على الثلاثي الدولي علي صالح وفابيو ليما وكايو كانيدو، وصانع الألعاب الأرجنتيني نيكولاس خيمينيس والمدافع المغربي سفيان بوفتيني.

من جهته، يأمل النصر ان يكلل مشواره الرائع تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر بلقب ينقذ فيه موسمه.

وبدأ النصر الموسم بشكل متذبذب واحتل المركز العاشر في الدوري، لكن تعاقده مع شرودر في نوفمبر غير وضعه تماماً، حيث يحتل حالياً المركز الخامس، وتأهل إلى نهائي مسابقة الكأس على حساب شباب الأهلي بفوزه عليه في نصف النهائي 4-3.

واستعد النصر للنهائي بالفوز على خورفكان 2-1 في الدوري بعدما كان متأخراً بهدف.

وقال شرودر "كان الفوز في غاية الأهمية بالنسبة لنا قبل خوض نهائي الكأس، تقلينا هدفاً مبكراً لكننا عادلنا ثم سجلنا هدف التقدم وأهدرنا الكثير من الفرص".

وتابع المساعد السابق لمواطنه رونالد كومان في برشلونة موسم 2020-2021 "لم أكن معجباً بطريقة اللعب، ولكني سعيد بذهنية اللاعبين".

ويعول النصر بطل المسابقة 4 مرات آخرها في 2017 على مهاجميه المخضرمين المغربي عادل تاعرابت (34 عاماً)، هدافه في المسابقة برصيد 4 أهداف بينها ثنائية في شباك شباب الأهلي، والإيطالي مانولو غابياديني (32 عاماً).