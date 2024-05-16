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كانتي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي

كانتي يعود إلى منتخب فرنسا من بوابة اتحاد جدة

العربية.نت
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استدعي الفرنسي نغولو كانتي إلى قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا 2024 بعدما أعلن المدرب ديدييه ديشان القائمة يوم الخميس.

وضمت القائمة ألفونس أريولا وسامبا بريس ووماك مانيان في حراسة المرمى، وجول كوندي وبافارد وثيو هرنانديز ووليام ساليبا وكوناتي وأوباميكانو وفيرلان ميندي في الدفاع، ونغولو كانتي ويوسف فوفانا وأنتوان غريزمان وكامافينغا وتشواميني ورابيو وزائير-إيمري في خط الوسط، وفي الهجوم كل من كيليان مبابي وبرادلي باركولا وعثمان ديمبلي وكومان وجيرو.

وبدأت مسيرة كانتي مع المنتخب الفرنسي في عام 2016 وتوج رفقته ببطولتي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 فيما حرمته الإصابة من خوض مونديال 2022 بينما لعب آخر مبارياته الدولية في 3 يونيو 2022.

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