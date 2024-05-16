ليفربول يلملم جراحه ويدعم استمرار تقنية الفيديو

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دعم نادي ليفربول استمرار استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، رغم دعوات نادي وولفرهامبتون لإلغائها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" يوم الخميس أن إدارة ليفربول تريد استمرار تلك التقنية وتحسينها.



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وكان ليفربول أحد ضحايا الأخطاء التحكيمية البارزة التي وقعت فيها تقنية "فار" خلال الموسم الحالي، حينما تم إلغاء هدف لاعبه الكولومبي لويس دياز في مرمى توتنهام بشكل خاطئ في أكتوبر الماضي، وذلك بعد سوء فهم حدث بين حكم الملعب سيمون هوبر، ودارين إنغلاند، حكم الفيديو المساعد.

كما أبدى ناد آخر من الدوري الممتاز أيضا دعمه لتقنية "فار" عندما اتصلت به وكالة "بي أيه ميديا" لكنه رغب في عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة.