مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ليفربول حكم
حكم "فار" ألغى هدف ليفربول في مرمى توتنهام بسبب "سوء فهم"

ليفربول يلملم جراحه ويدعم استمرار تقنية الفيديو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

دعم نادي ليفربول استمرار استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، رغم دعوات نادي وولفرهامبتون لإلغائها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آي ميديا" يوم الخميس أن إدارة ليفربول تريد استمرار تلك التقنية وتحسينها.

أسطورة ليفربول ينفجر: صلاح "موهوم" وأكثر لاعب أناني رأيته في حياتي رياضة أسطورة ليفربول ينفجر: صلاح "موهوم" وأكثر لاعب أناني رأيته في حياتي
مادة اعلانية

وكان ليفربول أحد ضحايا الأخطاء التحكيمية البارزة التي وقعت فيها تقنية "فار" خلال الموسم الحالي، حينما تم إلغاء هدف لاعبه الكولومبي لويس دياز في مرمى توتنهام بشكل خاطئ في أكتوبر الماضي، وذلك بعد سوء فهم حدث بين حكم الملعب سيمون هوبر، ودارين إنغلاند، حكم الفيديو المساعد.

كما أبدى ناد آخر من الدوري الممتاز أيضا دعمه لتقنية "فار" عندما اتصلت به وكالة "بي أيه ميديا" لكنه رغب في عدم الكشف عن هويته في هذه المرحلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بوتين يزور الشيشان لأول مرة منذ 2011 بهدف حشد المزيد من المقاتلين بوتين يزور الشيشان لأول مرة منذ 2011 بهدف حشد المزيد من المقاتلين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط