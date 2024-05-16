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تتويج يوفنتوس بالكأس

يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا

روما - رويترز
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سجل دوسان فلاهوفيتش هدفا مبكرا ليقود يوفنتوس للفوز 1-صفر على أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم ليتوج فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بلقبه الأول مرة منذ ثلاث سنوات.

وسجل فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عندما استغل تمريرة أندريا كامبياسو واخترق منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

وظن المهاجم الصربي أنه ضاعف تقدم فريقه في الدقيقة 72 مستغلا عرضية من كامبياسو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة. وأنهى يوفنتوس صيامه عن الألقاب منذ فوزه بالبطولة في موسم 2020-2021.

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