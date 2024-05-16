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لحظة تسجيل الهدف الثالث من هويلوند

يونايتد يعزز آماله الأوروبية بالفوز على نيوكاسل

مانشستر - رويترز
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فاز مانشستر يونايتد 3-2 على ضيفه نيوكاسل يوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل قبل جولة من النهاية.

ورفع فريق المدرب إريك تن هاغ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثامن بالتساوي مع نيوكاسل صاحب المركز السابع.

وافتتح كوبي ماينو التسجيل ليونايتد بعد لعبة جماعية رائعة انتهت بتمريرة من أماد ديالو إلى ماينو غير المراقب الذي سدد في الشباك من مدى قريب.

وبدا نيوكاسل أخطر بعد التأخر في النتيجة وأهدر عدة فرص أبرزها في الدقيقة 36 حين أنقذ كاسيميرو هدفا محققا بعدما أبعد ضربة رأس من المدافع دان بيرن من على خط المرمى.

وبعد أربع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أدرك أنتوني غوردون التعادل لنيوكاسل بعدما تلقى تمريرة عرضية من جاكوب ميرفي ليقابلها بتسديدة في الشباك من مدى قريب.

وكاد ألكسندر إيساك أن يخطف التقدم لنيوكاسل بعدها بدقيقتين لكن سفيان أمرابط أبعد تسديدة المهاجم الدولي السويدي قبل وصولها إلى المرمى.

وتقدم يونايتد مجددا في الدقيقة 57 بعدما استغل ديالو إبعاد خاطئ من الدفاع لتمريرة عرضية من ركلة ركنية ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك نيوكاسل.

وأضاف راسموس هويلوند الهدف الثالث ليونايتد في الدقيقة 85 بعدما راوغ مدافع نيوكاسل وأطلق تسديدة منخفضة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أطلق لويس هال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ليضيف الهدف الثاني ويقلص الفارق لنيوكاسل.

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