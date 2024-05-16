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إيدرسون روميرو مانشستر سيتي توتنهام
لحظة تدخل روميرو على الحارس البرازيلي

"كسر في محجر العين" ينهي موسم إيدرسون

مانشستر - رويترز
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أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، أن حارس المرمى إيدرسون سيغيب عن آخر مباراتين بالموسم، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب كسر بسيط في محجر العين.

وتعرض إيدرسون للإصابة يوم الثلاثاء في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير بعد اصطدام مع المدافع كريستيان روميرو في الشوط الثاني من انتصار سيتي 2-صفر.

واحتاج الحارس البرازيلي إلى علاج لفترة طويلة على أرض الملعب وبدا مترنحا قبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا بستيفان أورتيغا.

وقال سيتي في بيان: خضع منذ ذلك الحين لفحوصات على المنطقة المصابة والتي كشفت عن وجود كسر صغير في محجر العين اليمنى.

وختم: الإصابة ستمنع إيدرسون من لعب أي دور آخر فيما تبقى من مباريات موسم 2023-2024.

ويستضيف سيتي متصدر الدوري منافسه وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل وسيضمن الفوز لقبه الرابع على التوالي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 25 مايو الجاري.

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