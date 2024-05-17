أوسيك يستعد لفيوري بـ 40 ملاكما و250 جولة

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يواصل طرفا نزال "حلبة النار" التاريخي البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولمساندر أوسيك استعداداتهما لخوض النزال التاريخي يوم السبت في "كينغدوم أرينا".

وستقام 8 نزالات جانبية يوم السبت، تجمع عددا من الملاكمين لأوزان مختلقة قبل أن يشهد الحدث الرئيسي "حلبة النار" النزال بين البريطاني والأوكراني للتويج بأربع أحزمة عالمية للمرة الأولى في التاريخ.

وكما عهد عن الملاكمين خوض تدريبات شاقة قبل أي نزال فإن أوسيك بدوره عمد إلى الانخراط في معسكر تضمن وجود 40 ملاكما.

أقام أوسيك، الذي يملك منزلا في ماربيا الإسبانية، معسكره في غانديا الواقعة في إقليم فالنسيا للحصول على الخصوصية اللازمة، حيث أنشأ النادي الصحي الخاص به واختيار عدد من الملاكمين عبر تطبيق ذكي أطلقه بنفسه.

وبحسب "ديلي ميل" الإنجليزية فإن أوسيك قام بخوض 15 جولة، بدلا من 12، لثلاث دقائق ونصف تليها استراحة لـ 20 ثانية فقط، ما يصل كليا إلى 250 جولة أمام 40 منافسا.

وحافظ أوسيك على الألقاب في عام 2022 في جدة بـ"نزال البحر الأحمر" أمام البريطاني أنتوني جوشوا.