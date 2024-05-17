مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أوسيك خلال فترة تدريباته في غانديا

أوسيك يستعد لفيوري بـ 40 ملاكما و250 جولة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يواصل طرفا نزال "حلبة النار" التاريخي البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولمساندر أوسيك استعداداتهما لخوض النزال التاريخي يوم السبت في "كينغدوم أرينا".

وستقام 8 نزالات جانبية يوم السبت، تجمع عددا من الملاكمين لأوزان مختلقة قبل أن يشهد الحدث الرئيسي "حلبة النار" النزال بين البريطاني والأوكراني للتويج بأربع أحزمة عالمية للمرة الأولى في التاريخ.

وكما عهد عن الملاكمين خوض تدريبات شاقة قبل أي نزال فإن أوسيك بدوره عمد إلى الانخراط في معسكر تضمن وجود 40 ملاكما.

أقام أوسيك، الذي يملك منزلا في ماربيا الإسبانية، معسكره في غانديا الواقعة في إقليم فالنسيا للحصول على الخصوصية اللازمة، حيث أنشأ النادي الصحي الخاص به واختيار عدد من الملاكمين عبر تطبيق ذكي أطلقه بنفسه.

وبحسب "ديلي ميل" الإنجليزية فإن أوسيك قام بخوض 15 جولة، بدلا من 12، لثلاث دقائق ونصف تليها استراحة لـ 20 ثانية فقط، ما يصل كليا إلى 250 جولة أمام 40 منافسا.

وحافظ أوسيك على الألقاب في عام 2022 في جدة بـ"نزال البحر الأحمر" أمام البريطاني أنتوني جوشوا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط