الاتحاد يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الخليج
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
تعثر اتحاد جدة للمباراة الرابعة على التوالي في الموسم الحالي بعدما تعادل معه الخليج ضمن مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.
وتقدم الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي في الشوط الأول قبل أن يعدل المصري محمد شريف النتيجة قبل نهاية اللقاء.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 51 نقطة بينما يقع الخليج في المركز الحادي عشر بـ37 نقطة.
ولم يذق الاتحاد طعم الانتصار منذ 4 جولات وتحديد بعد فوزهعلى الحزم 3 - 2 إذ خسر بعدها أمام الشباب وأبها والاتفاق تواليا.
-
اتحاد جدة يخشى لقب "البطل الأسوأ" أمام الخليج
بات اتحاد جدة على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم أسوا حامل لقب في تاريخ الدوري ...
رياضة
-
كانتي يعود إلى منتخب فرنسا من بوابة اتحاد جدة
استدعي الفرنسي نغولو كانتي إلى قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا 2024 بعدما ...
رياضة
-
بثالث خماسية نظيفة.. الاتفاق يدك مرمى اتحاد جدة
اكتسح الاتفاق مرمى مضيفه اتحاد جدة 5 – صفر يوم الجمعة لتكون الخماسية هي الأولى ...
رياضة