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رومارينيو خلال المباراة يوم الخميس

الاتحاد يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الخليج

العربية.نت
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تعثر اتحاد جدة للمباراة الرابعة على التوالي في الموسم الحالي بعدما تعادل معه الخليج ضمن مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي في الشوط الأول قبل أن يعدل المصري محمد شريف النتيجة قبل نهاية اللقاء.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 51 نقطة بينما يقع الخليج في المركز الحادي عشر بـ37 نقطة.

ولم يذق الاتحاد طعم الانتصار منذ 4 جولات وتحديد بعد فوزهعلى الحزم 3 - 2 إذ خسر بعدها أمام الشباب وأبها والاتفاق تواليا.

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