السبت.. نزال "حلبة النار" التاريخي بين فيوري وأوسيك

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يلتقي الملاكمان البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك في مواجهة تاريخية يوم السبت في "كينغدوم أرينا" بالرياض في أوّل نزال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عامًا.

ويصل البريطاني والأوكراني إلى الرياض من دون هزيمة، وكل منهما يتطلع إلى أن يصبح أول بطل عالم في الملاكمة بأربعة أحزمة.

ويحمل فيوري، 35 عاماً، لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) في الوزن الثقيل، فيما أحرز منافسه الأوكراني البالغ 37 عاماً ألقاب الأحزمة الثلاثة الأخرى وهي الاتحاد الدولي للملاكمة (آي بي أف)، رابطة الملاكمة العالمية (دبليو بي أيه) ومنظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو).

وسيكون الفائز في النزال أوّل بطل عالمي موحّد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في عام 1999 عندما تغلّب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد، وسيدخل سجلات الرياضة إلى جانب الأميركيين محمد علي كلاي ومايك تايسون.

وكان أوسيك توج في السعودية سابقا أمام البريطاني أنتوني جوشوا بينما تغلب فيوري على الكاميروني فرانسيس نغانو.