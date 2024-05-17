النني يعلن انتهاء مشواره مع أرسنال

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أعلن لاعب الوسط المصري المخضرم محمد النني يوم الجمعة، انتهاء مشواره مع أرسنال، ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد ثماني سنوات في صفوفه.

قال اللاعب البالغ 31 عاماً في مقطع فيديو على حسابه في موقع إنستغرام "غونرز (مشجّعو أرسنال) أنا هنا اليوم لأودّعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب، والدعم والعطف. سأفتقدكم كثيراً وستبقون في قلبي إلى الأبد".

تابع "أريد أن أعبّر عن مدى حبي لكم ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها. أراكم الأحد في ملعب الإمارات لأودعكم وجهاً لوجه".

وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.

وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل إلى أرسنال الذي توّج معه بلقب الكأس عام 2017. ولعب معاراً مع بشيكتاش التركي في موسم 2020.