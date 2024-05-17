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إيسكو خرج مصاباً أمام لاس بالماس

بيتيس يكشف إصابة إيسكو.. وتوقعات بغيابه عن كأس أوروبا

مدريد - أ ف ب
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سيغيب صانع اللعب المخضرم إيسكو عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال بيتيس هذا الموسم ولن يستدعى على الأرجح إلى تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا المقبلة، بعد تعرّضه لكسر في عظمة الساق.

ونُقل اللاعب البالغ (32 عاماً) مصاباً خلال تعادل فريقه مع لاس بالماس 2-2 في الدوري المحلي، الخميس، بعد تعرّضه لضربة قوية على عظمة الساق.

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قال فريقه في بيان: بعد خضوعه لفحوص، تأكد أن ابن مدينة ملقة يعاني كسراً في عظمة الساق اليسرى.

ويستضيف ريال بيتيس، سابع الدوري الإسباني، ريال سوسييداد السادس الأحد، في صراع للتأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في المرحلة قبل الأخيرة من الموسم.

ورُشّح لاعب ريال مدريد السابق بالانضمام مجدّداً إلى المنتخب، رغم ابتعاده عن "لا روخا" منذ 2019.

قال مدرّب المنتخب لويس دي لا فوينتي مطلع هذا الأسبوع: كلنا نعرفه ونعرف موهبته، أعلن نفسي معجباً بإيسكو.

وسيعلن دي لا فوينتي تشكيلته التي ستخوض النهائيات في ألمانيا، في 27 مايو الجاري.

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