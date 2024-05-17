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فاز سلوت مع فينورد بالدوري الهولندي

سلوت يؤكد توليه تدريب ليفربول الموسم المقبل

لندن - د ب أ
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أكد آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم، أنه سيتولى تدريب ليفربول الإنجليزي ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في مؤتمره الصحافي الأخير كمدرب لفينورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه كان متوقعا أن يخلف سلوت، 45 عاما، الألماني يورغن كلوب في منصبه، فيما من المنتظر أن يعلن ليفربول رسميا عن توليه المهمة.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه الأخيرة ببطولة الدوري أمام إكسلسيور: "يمكنني التأكيد على أنني سأكون مدرب ليفربول الموسم المقبل".

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