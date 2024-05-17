فيوري: سأدعو لأوسيك قبل "حلبة النار"

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أعلن تايسون فيوري استعداده لمواجهة أولكسندر أوسيك، وقال إنه سيقوم بالدعاء من أجل منافسه الأوكراني قبل مواجهتهما في "حلبة النار" يوم السبت.

وجلس لينوكس لويس، الذي أصبح آخر بطل للوزن الثقيل بلا منازع في عام 1999، مع إيفاندر هوليفيلد، الرجل الذي هزمه لتوحيد الأحزمة، في الصف الأمامي أثناء حديث فيوري.

وقال فيوري، الذي صعد إلى المسرح حاملاً حزام WBC الخاص به، "ليس لدي ما أقوله باستثناء أنني مستعد لخوض معركة جيدة، إذا كان الأمر صعبًا أو سهلاً، في كلتا الحالتين سأكون جاهزًا.

وأضاف: سأقوم بالدعاء لأوسيك كي نعود إلى عائلاتنا ونحن بخير لأن هذا هو الأهم.

ومن جانبه كشف الأوكراني، الذي خرج مرتديًا بدلة بيضاء مع وشاح "أنا سعيد لوجودي هنا، أنا متحمس" وأشا رإلى قصيدة أمسكها بيده قائلا "إنها واجبي المنزلي، إنها قصيدة" قبل أن يقول في رده على فيوري "دع يديك تتحدثان في الحلبة".

ويعد لويس آخر بطل بلا منازع بعدما أحزمة WBC و WBA و IBF بفوزه على هوليفيلد، الذي كان البطل بلا منازع في الوزن المتوسط والوزن الثقيل.

وتغلب أوسيك على على أنتوني جوشوا ليفوز بأحزمة IBF و WBA و WBO، وهما كلاهما لم يهزم قبل نزال يوم السبت، وهي أول مباراة بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة.