قذيفة أوتافيو.. الأسرع في "ديربي الرياض"

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سجل البرتغالي أوتافيو لاعب وسط نادي النصر أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريق أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

وأمام الهلال ضمن مباريات الجولة 32 من دوري روشن السعودي، تقدم النصر في الثانية 24 من اللقاء بتسديدة من البرتغالي أوتافيو سكنت خارس المغربي ياسين بونو ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مواجهات الفريقين منذ انطلاق "المحترفين" أهدافا عديدة في الدقائق العشر الأولى من لقاءاتهما.

في الجولة الرابعة من موسم 2009 – 2010 سجل محمد السهلاوي مهاجم النصر هدفا في الدقيقة الخامسة لكن اللقاء انتهى 2 – 2 لتشهد مواجهة الإياب تسجيل هدفا مبكرا مجددا عن طريق زميله عبدالله القرني في الدقيقة الثالثة، لتنتهي المواجهة آنذاك للنصر 2 – 1.

وفي ذهاب موسم 2011 – 2012 انتصر الهلال 3 – صفر على النصر في لقاء شهد تسجيل محمد الشلهوب هدفا عند الدقيقة العاشرة.

عاد محمد السهلاوي للأهداف في المبكرة في ديربي الرياض في ذهاب موسم 2013 – 2014، حينها وضع بصمته عند الدقيقة السابعة في مباراة انتهت بفوز أصفر 2 – 1، وشهدت مواجهة الإياب بينهما فوز الهلال 4 – 3 حينها سجل عمر هوساوي هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة قبل أن يعدل البرازيلي إلتون النتيجة في الدقيقة الثامنة، وهي المواجهة الوحيدة التي شهدت تسجيل هدفين في الدقائق العشر الأولى.

وسجل السهلاوي آخر أهدافه المبكرة في الديربي بمباراة الذهاب لموسم 2017 – 2018 عندما هز الشباك في الدقيقة الثانية من اللقاء إلا أنه انتهى بفوز أزرق 2 – 1. وتعادل الفريقان في إياب الموسم إياه، حينها تقدم للنصر جونيور كابانانغا من الكونغو الديمقراطية عند الدقيقة السابعة.

ووقع الفرنسي بافتمبي غوميز هداف الهلال على الأهداف المبكرة في مباراة الفريقين بموسم 2018 – 2019 بعدما سجل الهدف في الدقيقة الثالثة، حينها انتهت المباراة 2 – 2.

وشهدت الجولة العاشرة من الموسم الماضي آخر الأهداف المبكرة في الديربي عندما سجل النيجيري أوديون إيغالو هدف التقدم عند الدقيقة العاشرة وانتهت المباراة مجددا بنتيجة 2 – 2.