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يملك يونايتد فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي بفوزه بالكأس

كيف يتحكم يونايتد بمقاعد "الأوروبي" و"المؤتمر"؟

دبي - وحيد رزق المصري
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تتنافس أندية الدوري الإنجليزي من المركز الخامس إلى السابع على مقاعد التأهل إلى بطولتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ودوري المؤتمر، خاصة أن مانشستر يونايتد في حال فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي يتأهل إلى البطولة الأولى مباشرة.

ولا يبدو الوضع محسوما للمتأهلين إلى يوروبا ليغ ودوري المؤتمرات، فصاحب المركز الخامس توتنهام حاليا يبدو الأقرب للحفاظ على مركزه والتأهل إلى البطولة، لكن ماذا عن صاحبي المركزين السادس والسابع؟ فإن نجح مانشستر يونايتد بالفوز بلقب الكأس أمام سيتي سيتأهل إلى اليوروبا ليغ مهما كان ترتيبه بختام مسابقة الدوري المحلي وإن نال اللقب وحل سادسا في الدوري فإن صاحب المركز السابع سيذهب للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي معادلة أخرى، إن نجح يونايتد بنيل لقب الكأس وأنهى الدوري بمركز أسوأ من المرتبة السادسة فإنه يتأهل إلى اليوروبا ليغ بينما يذهب الفريق صاحب المركز السادس إلى دوري المؤتمر ولا يشارك صاحب المركز السابع في أي بطولة أوروبية للموسم المقبل. وإن خسر يونايتد نهائي الكأس فإن البطاقات المؤهلة إلى أوروبا تذهب على النحو التالي، سادس الدوري إلى اليوروبا ليغ وسابع الدوري إلى "المؤتمر".

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