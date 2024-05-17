ليفربول يعلن رحيل ثنائي الفريق

1 دقيقة للقراءة

يرحل جويل ماتيب عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عندما ينتهي تعاقده مع الفريق هذا الصيف.

وقضى اللاعب البالغ من العمر (32 عاما) ثمانية أعوام مع الفريق الإنجليزي بعدما انتقل إليه قادما من شالكه، وساعده في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الدوري.

وكان ماتيب واحدا من اللاعبين الأوائل الذين تعاقد معهم يورغن كلوب، المدير الفني الحالي للفريق، والذي سيرحل بنهاية الموسم.

وقال كلوب للموقع الرسمي للنادي: طوال كل السنوات التي عملت بها في كرة القدم، لست متأكدا من أنني عاصرت لاعبين محبوبين أكثر من ماتيب. لست متأكدا حتى من إمكانية قول أي شيء سيئ عنه.

وأضاف: محترف رائع، لاعب كرة قدم متميز، وإنسان رائع- سعدنا بوجوده معنا طوال هذه المدة، والآن كل ما يمكننا فعله هو أن نتمنى له الأفضل في طريقه الجديد.

وسيرحل أيضا الإسباني الدولي تياغو ألكانتارا (33 عاما) عن أنفيلد هذا الصيف.

وتعرض لاعب برشلونة وبايرن السابق لإصابات عديدة مع الفريق، حيث شارك في 98 مباراة فقط مع الفريق في أربعة مواسم، بما في ذلك مباراة واحدة فقط في الموسم الذي اتضح أنه سيكون الأخير له مع ليفربول.