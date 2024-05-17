ماغواير يطالب بتقليص صلاحيات تقنية الفيديو "فار"

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طالب هاري ماغواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بإجراء تغييرات في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وقال إنه ينبغي إلغاء استخدامه في الحالات التي تتضمن ركلات جزاء والبطاقات الحمراء.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي أصبح أول لاعب يتحدث عن تقنية الفيديو منذ أن دعا نادي وولفرهامبتون للتصويت على ما إذا كان ينبغي إلغاء هذه التقنية.

ويعتقد ماغواير، الذي يقول إن زملاءه منقسمين بشأن هذا الأمر، أن تقنية فار غير موضوعية للغاية وتعيق الاحتفال بالأهداف، وينبغي أن تبقى فقط للبت في قرارات التسلل.

وقال ماغواير لصحيفة "ذا صن" البريطانية: أنا شخصيا أرى بقاء تقنية الفار ولكن للبت في قرارات التسلل فقط. أما بالنسبة للقرارات التي تعتمد على وجهة نظر، فأنا أفضل إلغاء استخدامها. القرارات التي يتم اتخاذها بشأن التسلل تكون واضحة.

وأضاف :الجميع يرتكب أخطاء، حكم الراية يرتكب أخطاء، لهذا السبب سأبقي على الفار. ولكني لن أستعين به في البطاقات الحمراء أو ركلات الترجيح، لأن حتى الآن يعارض الناس القرارات سواء كان القرار صحيحا أم خاطئا.

وأردف: أعتقد أن هذا سيقسم الآراء، والكثير من الناس سيريدون الإبقاء عليه. بعض اللاعبين يريدون التخلص منه. احتساب الفار للتسلل يقتل الاحتفالات قليلا. في عقلك، يفكر اللاعبون ما إذا كان هذا سيحتسب هدفا أم لا.