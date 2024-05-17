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ألابا في احتفالات ريال مدريد بالدوري الإسباني

مدافع ريال مدريد يخضع لجراحة ويغيب عن كأس أوروبا

مدريد - د ب أ
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ذكر تقرير إعلامي أن ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب النمساوي، سيخضع لجراحة تنظير في مفصل ركبته اليسرى قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ألابا ابتعد عن المشاركة في المباريات منذ ديسمبر الماضي، بسبب قطع في الرباط الصليبي، ويتوقع أن تؤخر هذه الجراحة تعافيه لما يقرب من أسبوعين.

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ونقلت وسائل الإعلام النمساوية أن عملية التنظير تعني أن ألابا لن يتم اختياره في قائمة المنتخب النمساوي المشاركة في يورو 2024.

ومن المقرر أن يعلن رالف رانغنيك مدرب منتخب النمسا قائمة الفريق، يوم الخميس، المقبل استعداد لخوض مباراتين وديتين أمام صربيا يوم 4 يونيو وأمام سويسرا يوم 8 من ذات الشهر.

لحظة إصابة المدافع النمساوي
لحظة إصابة المدافع النمساوي

ويستهل منتخب النمسا مبارياته في يورو 2020 أمام المنتخب الفرنسي يوم 17 يونيو. ويواجه أيضا في دور المجموعات بولندا وهولندا.

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