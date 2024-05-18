أرتيتا: أتمنى أن يحقق وست هام حلم أرسنال

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يتطلع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لثنائية مميزة وسط أجواء عاطفية للغاية في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، واضعا الحديث عن تجديد تعاقده جانبا في ظل مساعي الفريق اللندني للتتويج بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 2024.

ويستضيف أرسنال فريق إيفرتون على ملعب الإمارات يوم الأحد، وهو يأمل تعثر مانشستر سيتي على أرضه أمام وست هام يونايتد، ليفوز باللقب.

ويحل أرسنال ثانيا في جدول الترتيب متخلفا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي لكنه يتفوق في معدل الأهداف، وهو عامل قد يكون حاسما إذا تعثر السيتي.

وعندما سئل عن إمكانية تمديد تعاقده مع أرسنال الذي ينتهي في صيف 2025، قال أرتيتا "هذا الموضوع مؤجل لما بعد نهاية الموسم أو في الوقت المناسب سنجتمع ونناقش الأمر".

وأضاف المدرب الإسباني عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أعتقد أن كل ما نمر به حاليا هو لحظة عاطفية للغاية".

واستدرك "ولكن علينا التفكير ودراسة ما حدث طوال الموسم وما حققناه وما نحتاجه للوصول إلى نقطة أبعد ونحاول أن نحلل الأسباب، وهذا هو الأكثر أهمية في الوقت الحالي".

وأكد ميكيل أرتيتا "نعلم جميعا أن مانشستر سيتي هو الأقرب لتحقيق الفوز لأنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، لكنهم سيواجهون منافسا قويا".

وأشار أرتيتا في ختام تصريحاته "لقد عانينا أمام وست هام يونايتد هذا الموسم وأيضا في المواسم السابقة، والفوز عليهم مهمة صعبة، وأثق أنهم سيخوضون اللقاء بجدية وأتمنى أن ينجحوا في تحقيق حلمنا".