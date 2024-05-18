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أنشيلوتي مع مودريتش وكروس

أنشيلوتي: تجديد كروس ومودريتش لا يهمنا

مدريد - د ب أ
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يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في استمرار ثنائي خط الوسط، الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وينتهي عقد مودريتش (38 عاما) وكروس (34 عاما) نهاية الشهر المقبل، لكن أنشيلوتي أكد أن تركيزه ينصب حاليا على المواجهة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من يونيو المقبل، بعد حسم لقب الدوري الإسباني.

كروش ومودريتش
كروش ومودريتش

وبشأن استمرارية مودريتش وكروس، قال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم السبت: أنا متفائل دائما، هذه قضية ثانوية لا تهمنا في هذه اللحظة، نحن نركز كلياً على ما يتعين علينا القيام به، بما في ذلك المباراتين المتبقيتين في الدوري، سنتحدث عن كل شيء يتعلق بالمستقبل بعد النهائي.

وأضاف: لم أواجه أي مشكلة مع مودريتش لأنه قبل ان يكون لاعباً مميزا وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، هو شخص رائع، لم أواجه أبداً أي مشكلة معه ولا هو معي ولن تكون لدينا مشكلة أبداً لأننا نحترم بعضنا البعض كثيراً.

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وبالنسبة لكروس أوضح: كشخص هو ألماني، وأنا أيضاً أشعر بأنني ألماني جداً بهذا المعنى، لأنني لا أتحدث كثيراً، أفضّل الاستماع وأعتقد أن هذا ما يحدث معه، عندما يتعيّن عليه أن يقول شيئاً ما، يقوله بوضوح شديد. وهو أيضاً شخص واضح وصادق ومخلص. أحب هذا النوع من الأشخاص لأنني أشعر أيضاً بأنني ألماني شيئاً ما.

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