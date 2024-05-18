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ميتروفيتش بعد هدف التعادل

الهلال يحافظ على سلسلة "اللاهزيمة" بجزائية قاتلة أمام النصر

العربية.نت
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حافظ الهلال على سلسلة عدم الخسارة في الدوري بركلة جزاء قاتلة نفذها الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الوقت بدل الضائع وأدرك بها التعادل 1-1 يوم الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين أمام النصر.

وعلى ملعب "الأول بارك"، بدا النصر في طريقه لتحقيق أول انتصار على الهلال في الموسم الحالي بعد 23 ثانية فقط بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو بعد تمريرة من مواطنه كريستيانو رونالدو، وذلك حتى الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع حين خطف ميتروفيتش بهدفه السابع والعشرين للموسم التعادل القاتل للبطل من ركلة جزاء.

ودخل الهلال المواجهة بعدما حسم لقب الدوري عقب فوزه الكبير على الحزم 4-1 في المرحلة الماضية، معززا موقعه في الصدارة من دون خسارة بـ29 فوزا بينها 24 متتاليا وتعادلان، وبفارق 12 نقطة أمام النصر.

وتجنب الهلال الهزيمة الثانية له في جميع المسابقات هذا الموسم بعد التي تلقاها ضد العين الإماراتي 2-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا الذي ودعه رغم فوزه إياباً 2-1.

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