إنريكي: الدوري الفرنسي أصعب مما توقعت

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قال الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إن المنافسة في بطولة الدوري الفرنسي أصعب مما توقع، وذلك قبل مباراته الأخيرة بالموسم أمام ميتز.

وضمن باريس سان جيرمان الفوز بلقب الدوري للمرة 12 في تاريخه في أبريل الماضي، ويتطلع لإنهاء الموسم بطريقة جيدة حينما يواجه ميتز، والذي من المرجح أن يخوض مباراة ملحق تجنب الهبوط بفض النظر عن نتيجة المباراة، يوم الأحد.

ورغم تواجده في الصدارة بفارق تسع نقاط، لكن إنريكي يرى أن الموسم كان أصعب بكثير مما أعتقد.

وقال إنريكي عبر الموقع الرسمي لناديه: إنها بطولة دوري تنافسية أكثر مما سمعت، بنهاية الموسم هناك فجوة كبيرة بين صاحب المركز الأول والثاني، لكن ذلك بسبب المستوي العالي للاعبينا.

وتابع إنريكي: لقد تفاجأت بالدوري الفرنسي، أنه دوري على مستوى عال ولاعبين مهاريين ومدربين جيدين، هناك مباريات مثيرة وعلى مستوى خططي وبدني عال.

وسيخوض كيليان مبابي مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان قبل مغادرته النادي، حيث أعلن المهاجم الفرنسي رحيله عن الفريق قبل الخسارة أمام تولوز 1-3 الأسبوع الماضي، ومن المتوقع انضمامه إلى ريال مدريد.