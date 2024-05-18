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كبايل بعد الفوز على سانشيز

إيتاوما وكبايل يهزمان إيليا وسانشيز

العربية.نت
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سجل البريطاني موسى إيتاوما والألماني أغيت كبايل اسميهما ضمن الفائزين في نزالات يوم السبت في "كينغدوم أرينا" بالرياض.

وهزم موسى إيتاوما الألماني إيليا ميزينسيف خلال جولتين، ليحصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل.

وخطف الألماني أغيت كبايل أحزمة الكوبي فرانك سانشيز، ويعد هذا الفوز الأفضل في مسيرته.

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