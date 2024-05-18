برشلونة "يشتعل".. رافينيا يشتبك مع شقيق تشافي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، أن النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، اشتبك مع أوسكار هيرنانديز، مساعد المدرب تشافي وشقيقه أيضا، وتعامل معه بأخلاق سيئة للغاية.
ويزداد وضع تشافي سوءاً داخل أسوار النادي الكاتالوني، بعدما كشفت التقارير الإعلامية أن لابورتا يرغب في التخلص من المدرب عقب تصريحاته الأخيرة التي اشتكى فيها من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة.
قبل أن تكشف "آس" عن أزمة جديدة حدثت في مباراة الفريق ضد فالنسيا على ملعب "مونغويك" في 29 أبريل الماضي، عندما استبدل تشافي الجناح البرازيلي في الدقيقة 66 وأشرك جواو فيليكس، كانت النتيجة 2-2، واعتبر رافينيا أن التبديل إشارة إلى أنه المسؤول عن النتيجة، وعندما كان يتجه إلى مقاعد البدلاء دخل في صراع مع شقيق تشافي.
وأوضحت الصحيفة: ولد الصراع الكثير من التوتر في غرفة خلع الملابس، وأوضح له تشافي أنه لن يبدأ مجددا، وهو ما حدث في المباراة التالية أمام جيرونا، حيث تواجد احتياطيا حتى الدقيقة 69، عندما كان برشلونة متأخرا بنتيجة 3-2.
-
"تقديم النصائح للرياضيين".. ألفيش يبدأ مهنة جديدة خارج السجن
بدأ داني ألفيش، اللاعب السابق لمنتخب البرازيل ونادي برشلونة، مرحلة جديدة في حياته، ...
رياضة
-
غوميز: الزمالك أكبر من نهضة بركان
أكد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن هدف فريقه هو ...
رياضة
-
دي زيربي يرحل عن برايتون بعد نهاية الموسم
أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، أن مدربه الإيطالي روبرتو دي ...
رياضة