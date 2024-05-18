برشلونة "يشتعل".. رافينيا يشتبك مع شقيق تشافي

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كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم السبت، أن النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، اشتبك مع أوسكار هيرنانديز، مساعد المدرب تشافي وشقيقه أيضا، وتعامل معه بأخلاق سيئة للغاية.

ويزداد وضع تشافي سوءاً داخل أسوار النادي الكاتالوني، بعدما كشفت التقارير الإعلامية أن لابورتا يرغب في التخلص من المدرب عقب تصريحاته الأخيرة التي اشتكى فيها من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة.

قبل أن تكشف "آس" عن أزمة جديدة حدثت في مباراة الفريق ضد فالنسيا على ملعب "مونغويك" في 29 أبريل الماضي، عندما استبدل تشافي الجناح البرازيلي في الدقيقة 66 وأشرك جواو فيليكس، كانت النتيجة 2-2، واعتبر رافينيا أن التبديل إشارة إلى أنه المسؤول عن النتيجة، وعندما كان يتجه إلى مقاعد البدلاء دخل في صراع مع شقيق تشافي.

وأوضحت الصحيفة: ولد الصراع الكثير من التوتر في غرفة خلع الملابس، وأوضح له تشافي أنه لن يبدأ مجددا، وهو ما حدث في المباراة التالية أمام جيرونا، حيث تواجد احتياطيا حتى الدقيقة 69، عندما كان برشلونة متأخرا بنتيجة 3-2.