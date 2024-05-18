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تشافي مدرب برشلونة خلال المؤتمر الصحافي يوم السبت

بعد أنباء إقالته.. تشافي: برشلونة أبلغني بضرورة التحلي بالهدوء

برشلونة - د ب أ
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نفى تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني التكهنات المثارة حول تفكير إدارة النادي الكاتالوني في الإطاحة به، بعدما اعترف بأن الأزمة المالية في الفريق ستحرمه من مجاراة خصمه التاريخي ريال مدريد.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، يوم السبت: النادي أبلغني بضرورة التحلي بالهدوء ومواصلة العمل بنفس الحماس والالتزام، لم يتغير أي شيء.

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وظهر جوان لابورتا رئيس برشلونة غاضبا بعد تصريحات تشافي التي قال فيها: الوضع صعب للغاية، على المستوى الاقتصادي لمجاراة منافسين سواء كان ريال مدريد أو فرق أخرى في أوروبا.

وأشار تشافي: لا أعرف ولا أكترث لمصدر المعلومات، أحظى بدعم الرئيس وديكو مديرنا الرياضي.

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