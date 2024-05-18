تن هاغ عن إمكانية إقالته: لا أفكر في الماضي

دقيقتان للقراءة

أكد إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه يصب كامل تركيزه على آخر مباراتين للفريق هذا الموسم، وأنه لا يرغب في التفكير في أي شيء آخر من شأنه أن يشتت ذهنه.

ويخضع منصب المدير الفني الهولندي لتدقيق شديد، خاصة أن موسمه الأول الواعد الذي شهد تتويج الفريق بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، أعقبه موسم مخيب للآمال بسبب العديد من الإصابات.

هذا يعني أن مانشستر يونايتد يحل ضيفا على برايتون، الأحد، وهو يواجه خطر إنهاء الموسم في أدني مركز له وحصد أقل عدد من النقاط في تاريخه منذ بداية حقبة الدوري الممتاز، وأيضا فشل في التواجد في أحد المراكز المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ولكن تن هاغ لا يفكر في هذا، ولا يفكر في الماضي ولا ما ينتظره بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتطلع للفوز على برايتون في آخر مباراة بالدوري، ثم التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عندما يواجه جاره مانشستر سيتي في نهائي المسابقة.

وعند سؤاله عما يحتاج للتغيير للمضي قدما حتى يصل مانشستر يونايتد إلى إمكاناته الكاملة، قال: أعلم ما يحتاجه الفريق، لدي أفكار فيما يتعلق بهذا الأمر. تركيزي منصب على أن لدينا 10 أيام، ومباراتان مهمتان، لذلك فالتركيز حاليا منصب على المباراتين.

وبسؤاله عن مستقبل مانشستر يونايتد، قال تن هاغ: كما قلت، أفكر في المباراتين. هذا مهم، الأمور الأخرى سوف تشتت تركيزنا. نعلم ما نبني عليه، ويجب أن نحافظ على استمرار هذه العملية.

وأردف: ولكن في نفس الوقت، علينا أن نفوز بالمباريات. هناك مباراتان مهمتان، لذلك يجب أن يكون كامل تركيزي وكامل تركيز الفريق منصبا على المباراتين.