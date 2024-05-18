دي زيربي يرحل عن برايتون بعد نهاية الموسم

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أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت، أن مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي سيغادر الفريق بعد مباراته أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد في ختام بطولة الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب الإيطالي انضم إلى برايتون في سبتمبر عام 2022 بعد رحيل غراهام بوتر إلى تشيلسي، ليحقق أفضل مركز في تاريخ الفريق ببطولة الدوري في موسمه الأول مع الفريق، وهو المركز السادس.

وتم طرح اسم دي زيربي كمرشح للعديد من الأندية الكبرى، ليأتي رحيله عن الفريق بالاتفاق المتبادل مع الإدارة لينهي كافة التكهنات.

وحينما سئل المدرب الإيطالي في مارس الماضي عن موقفه من توقيع عقد جديد مع برايتون قال: "لم نتوصل إلى اتفاق، العقد هو جزء من المستقبل وهو أمر مهم بالنسبة لي، مهم بالنسبة للجميع ولكن ذلك جزء صغير، الجزء الكبير هو الخطة يجب أن أتحدث للنادي".

ويعد ناديا بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي من المرشحين، خاصة مع بحثهما عن مدرب جديد.

وقال دي زيربي، 44 عاما، في بيان النادي: "لقد استمتعت حقا برحلتي مع الفريق خلال عامين عملت بهما في الدوري الإنجليزي، حيث نافسنا في أربع بطولات هذا الموسم".

وأضاف: "مغادرتي النادي الآن ستمنحني الوقت للراحة قبل أن أقرر خططي المستقبلية".

وتابع المدرب الإيطالي: "أنا حزين للغاية لمغادرة برايتون، لكنني فخور باللاعبين والطاقم الفني للفريق مع دعم الجميع في النادي وكذلك جماهيرنا الرائعة في موسمين تاريخيين للنادي".

من جانبه قال توني بلوم، رئيس نادي برايتون: "دي زيربي منحنا موسمين رائعين".

وأضاف: "جرى اتفاق متبادل لإنهاء عقد روبرتو في الوقت المناسب لمنحنا فرصة التخطيط للموسم المقبل، ومنح روبرتو الوقت اللازم لتقرير خطوته المقبلة في مستقبله".