غوارديولا : مويس سيفعل كل ما في وسعه لإفساد تتويج مانشستر سيتي

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يتوقع جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن يفعل ديفيد مويس، مدرب وست هام، كل ما في وسعه لإفساد تتويج السيتي بلقب الدوري، خاصة وأن هذه المباراة ستكون الأخيرة لمويس مع النادي.

وسيحصد مانشستر سيتي لقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذا تغلب على وست هام في المباراة التي تجمعهما، الأحد، بالجولة الأخيرة للدوري.

وستكون المباراة هي الأخيرة لمويس مع وست هام بعدما قضى أربعة أعوام ونصف العام مع الفريق، ولا يوجد أي شك لدى غوارديولا أن مويس (61 عاما) يريد أن يحقق نتيجة جيدة قبل أن يرحل عن الفريق لخوض تحد جديد.

وقال مدرب مانشستر سيتي: هذه النوعية من الشخصيات في كرة القدم الإنجليزية، لن تعتزل. سيعود- هذا شعوري. بعمره وخبرته لا يزال ينخرط في العمل، هذا لأنه لا يمكنه البقاء في المنزل، وسيعود. إنه أمر غريب. أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أمام سندرلاند وديفيد مويس كان متواجدا. الآن، مباراة مهمة أخرى، سيتواجد فيها.

وأكد: إنه شرف لي دائما أنا أراه. عندما أكون هناك، يكون لطيفا دائما. إنه شخص محبوب، خبرته تتحدث عن نفسها، ولكنه سيفعل أي شيء للتغلب علينا.

ولن يضمن فوز مانشستر سيتي للفريق التتويج بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي فحسب، بل سيكون اللقب السادس في آخر سبعة مواسم.

ومع تقدم مانشستر سيتي بفارق نقطتين أمام أرسنال، يعلم غوارديولا أن فريقه بحاجة لتحقيق نفس النتيجة التي سيحققها أرسنال في مباراته أمام إيفرتون للتتويج بلقب الدوري، ولكن المدير الفني الإسباني لا ينظر للأمر بهذه الطريقة.

وقال: المصير بأيدينا، ولكن إذا كنت تعتقد أنهم سيهدرون النقاط، فأنت مخطئ. إذا كنت تعتقد أن إيفرتون سيقوم بشيء ما، انس الأمر. لقد تابعت أرسنال طوال الموسم.

وأضاف: نحن فقط نركز فيما يجب علينا فعله أمام وست هام. لا يوجد أي شيء يشتت تركيزي باستثناء ما يجب علينا فعله للفوز على وست هام.