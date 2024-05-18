غوميز: الزمالك أكبر من نهضة بركان

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أكد البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي ستقام، مساء الأحد، على أرضية ستاد القاهرة في إياب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وخرج الزمالك خاسرا 1-2 ذهابا في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب.

وقال جوزيه غوميز في مؤتمر صحفي، يوم السبت: هدفنا العودة والفوز وحسم اللقب والتتويج ببطولة الكونفدرالية، لكن أقول إن الزمالك أكبر من نهضة بركان، ولا أريد تحريف إجابتي.

وأوضح: نهضة بركان فريق جيد ولديه لاعبون مميزون ولذلك تأهل للنهائي ولكننا نسعى بطموح للفوز بالبطولة وإسعاد الجماهير.

وتابع: نفقد العديد من اللاعبين سواء للإصابة مثل محمود شيكابالا أو الشكل الفني مثل محمود علاء وهذا قرار خاص بي وحين يكون جاهزا بدنيا سيكون له دور معنا.